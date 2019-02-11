tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля 2019, 11:39

Published 11 февраля 2019, 11:39

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Кому достанется 21 млн? «Водоканал-НТ» ищет подрядчика на охрану объектов в Тагиле

11 февраля 2019, 11:39
«Водоканал-НТ» ищет подрядчика на охрану объектов в течение 2019 года. На оплату услуг выделен 21 млн рублей. Предыдущие два года охранные услуги организации оказывало ЧОП «Вымпел-А».

Согласно техзаданию, исполнитель должен осуществлять круглосуточную охрану 7 объектов, на которых должны находиться от 2 до 5 охранников. За сутки на объектах должны дежурить не менее 18 охранников.

Подрядчик должен осуществлять обход территории, обеспечивать пропускной режим, охрану объектов имущества, контроль за состоянием противопожарной безопасности, вызов ГБР и обеспечение антитеррористической безопасности.

В 2018 году охрану объектов «Водоканала» в Нижнем Тагиле осуществлял «Вымпел-А», снизив на торгах цену работ по контракту с 22 млн рублей до 20 млн рублей. К участию в электронном аукционе также были допущены ЧОП «Сапсан» и ЧОП «Вымпел».

В 2016 году «Вымпел-А» выиграл контракт на обслуживание в 2017 году, согласно которому организация за 18 млн рублей должна была в течение года охранять объекты «Водоканала».

Наиболее крупные контракты на охранные услуги «Вымпел-А» заключал с УВЗ в Нижнем Тагиле. Так, в разные периоды корпорация заключила с ЧОП контракты на 237 млн рублей, 243 млн рублей и 889 млн рублей. Также среди контрагентов ЧОП - МАДОУ «Детство» и аэропорт Кольцово.

ЧОП «Вымпел-А» владеет Александр Евстифеев, по данным ЕГРЮЛ. В 2017 году чистая прибыль компании составила -16 млн рублей.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Госзакупки#ООО "Водоканал-НТ"#Охрана
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика