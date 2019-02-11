Кому достанется 21 млн? «Водоканал-НТ» ищет подрядчика на охрану объектов в Тагиле

Posted 11 февраля 2019, 11:39
Published 11 февраля 2019, 11:39
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Согласно техзаданию, исполнитель должен осуществлять круглосуточную охрану 7 объектов, на которых должны находиться от 2 до 5 охранников. За сутки на объектах должны дежурить не менее 18 охранников.
Подрядчик должен осуществлять обход территории, обеспечивать пропускной режим, охрану объектов имущества, контроль за состоянием противопожарной безопасности, вызов ГБР и обеспечение антитеррористической безопасности.
В 2018 году охрану объектов «Водоканала» в Нижнем Тагиле осуществлял «Вымпел-А», снизив на торгах цену работ по контракту с 22 млн рублей до 20 млн рублей. К участию в электронном аукционе также были допущены ЧОП «Сапсан» и ЧОП «Вымпел».
В 2016 году «Вымпел-А» выиграл контракт на обслуживание в 2017 году, согласно которому организация за 18 млн рублей должна была в течение года охранять объекты «Водоканала».
Наиболее крупные контракты на охранные услуги «Вымпел-А» заключал с УВЗ в Нижнем Тагиле. Так, в разные периоды корпорация заключила с ЧОП контракты на 237 млн рублей, 243 млн рублей и 889 млн рублей. Также среди контрагентов ЧОП - МАДОУ «Детство» и аэропорт Кольцово.
ЧОП «Вымпел-А» владеет Александр Евстифеев, по данным ЕГРЮЛ. В 2017 году чистая прибыль компании составила -16 млн рублей.