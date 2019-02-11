Кому достанется 21 млн? «Водоканал-НТ» ищет подрядчика на охрану объектов в Тагиле

В 2018 году охрану объектов «Водоканала» в Нижнем Тагиле осуществлял «Вымпел-А», снизив на торгах цену работ по контракту с 22 млн рублей до 20 млн рублей. К участию в электронном аукционе также были допущены ЧОП «Сапсан» и ЧОП «Вымпел».