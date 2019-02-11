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Posted 11 февраля 2019, 10:20

Published 11 февраля 2019, 10:20

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

«Лыжня России» будет проходить в Нижнем Тагиле до 2022 года

11 февраля 2019, 10:20
Всероссийская гонка «Лыжня России» будет проводиться на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле до 2022 года.

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева информацию о проведении соревнований на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что до юбилея Нижнего Тагила всероссийская лыжная гонка точно будет проходить у нас. Будем и дальше доказывать, что мы можем проводить мероприятия такого уровня достойно! написал мэр Нижнего Тагила на своей странице в инстаграм.

Нижний Тагил отметит 300-летие в 2022 году.

Напомним, «Лыжня России-2019» состоялась в Нижнем Тагиле из-за ремонта парковки на площадке у ЭКСПО-центра в Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие Владислав Пинаев, Евгений Куйвашев и Антон Шипулин, а также 15,5 тысячи свердловчан.

#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев#Лыжня России
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