«Лыжня России» будет проходить в Нижнем Тагиле до 2022 года

Губернатор отметил, что до юбилея Нижнего Тагила всероссийская лыжная гонка точно будет проходить у нас. Будем и дальше доказывать, что мы можем проводить мероприятия такого уровня достойно! написал мэр Нижнего Тагила на своей странице в инстаграм.