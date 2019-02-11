«Лыжня России» будет проходить в Нижнем Тагиле до 2022 года

Posted 11 февраля 2019, 10:20
Published 11 февраля 2019, 10:20
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева информацию о проведении соревнований на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Губернатор отметил, что до юбилея Нижнего Тагила всероссийская лыжная гонка точно будет проходить у нас. Будем и дальше доказывать, что мы можем проводить мероприятия такого уровня достойно! написал мэр Нижнего Тагила на своей странице в инстаграм.
Нижний Тагил отметит 300-летие в 2022 году.
Напомним, «Лыжня России-2019» состоялась в Нижнем Тагиле из-за ремонта парковки на площадке у ЭКСПО-центра в Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие Владислав Пинаев, Евгений Куйвашев и Антон Шипулин, а также 15,5 тысячи свердловчан.