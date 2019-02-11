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Posted 11 февраля 2019,, 11:16

Published 11 февраля 2019,, 11:16

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловская область поставила новый рекорд в производстве молока

11 февраля 2019, 11:16
В 2018 году Свердловская область увеличила производство молока на 18 тысяч тонн.

Свердловская область занимает 6 место по России по объемам производства цельного молока и четвертое по объемам производства творога. В 2018 году в регионе произведено 736 тысяч тонн молока, что на 18 тысяч тонн больше показателей 2017 года.

Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв заявил, что подобных результатов в производстве молочной продукции удалось достичь лишь 12 регионам РФ. По мнению министра, подобного результата свердловскому сельскому хозяйству удалось достичь благодаря качественным кормам, улучшению генетических качеств животных и применению современных технологий.

В целом, в 2018 году на молочной продукции регион заработал 82 млрд рублей.

Также Дегтярёв отметил, что Свердловская область занимает первое место в УрФО и восьмое в России по валовому производству молока, первое в регионе и шестое в России – по надою молока от одной коровы, сообщает ОТВ.

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#Экономика#Свердловская область#Сельское хозяйство#Молоко#Рекорд#Дмитрий Дегтярев
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