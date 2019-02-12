Комиссия по этике городской думы Екатеринбурга провела первое заседание

Главным вопросом, который рассмотрела комиссия по этике, стало обращение депутата Елены Дерягиной. Она попросила коллег рассмотреть её выступление на заседании думской комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике от 6 февраля, которое вызвало резонанс в СМИ и общественности. Изучив стенограмму выступления, депутаты пришли к выводу, что высказывания Дерягиной полностью соответствует принципам депутатской этики и общепринятым этическим нормам, сообщается на сайте Екатеринбургской городской думы.