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Posted 12 февраля 2019,, 10:37

Published 12 февраля 2019,, 10:37

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Министр обороны РФ Сергей Шойгу может посетить Екатеринбург 14 февраля

12 февраля 2019, 10:37
Министр обороны РФ Сергей Шойгу может прибыть в Екатеринбург 14 февраля.

В Свердловской области ожидается прибытие высшего руководства Вооруженных Сил РФ. В том числе сообщается, что Свердловскую область может посетить Сергей Шойгу. Визит связан с проведением на территории Свердловской области масштабных военных учений.

Сборы начались 12 февраля и продлятся несколько дней. Помимо Сергея Шойгу ожидаются командующий ЦВО Александр Лапин и начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщают «Аргументы и Факты».

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#Общество#Новости УрФО#Министр#Вооруженные силы#Сергей Шойгу#Екатеринбург
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