Министр обороны РФ Сергей Шойгу может посетить Екатеринбург 14 февраля

Posted 12 февраля 2019,, 10:37
Published 12 февраля 2019,, 10:37
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Свердловской области ожидается прибытие высшего руководства Вооруженных Сил РФ. В том числе сообщается, что Свердловскую область может посетить Сергей Шойгу. Визит связан с проведением на территории Свердловской области масштабных военных учений.
Сборы начались 12 февраля и продлятся несколько дней. Помимо Сергея Шойгу ожидаются командующий ЦВО Александр Лапин и начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщают «Аргументы и Факты».