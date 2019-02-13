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Posted 13 февраля 2019,, 03:39

Published 13 февраля 2019,, 03:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Две несовершеннолетние избиты в Екатеринбурге по подозрению в краже у наркоторговцев

13 февраля 2019, 03:39
Две несовершеннолетние девушки из Березовского были избиты в Екатеринбурге из-за подозрения в краже денег у наркоторговцев.

По предварительной информации, две школьницы подрабатывали закладчицами у наркоторговцев. Те заподозрили девушек в краже денег и товара и избили. При этом несовершеннолетних унижали и записывали все на камеру. Потерпевшие факт торговли наркотическими средствами отрицают.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по данному факту начато расследование. В ходе следственных мероприятий будут опрошены потерпевшие, а также установлены личности всех участников конфликта.

Одного из участников видеоролика с избиением девушек уже задержали, он находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, пишут «Вечерние Ведомости».

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#Происшествия#Новости УрФО#Избиение#Полиция#Школьница#Екатеринбург
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