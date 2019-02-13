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Posted 13 февраля 2019,, 02:30

Published 13 февраля 2019,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Электропоезд «Ласточка» начнёт курсировать от Екатеринбурга до Серова

13 февраля 2019, 02:30
В периоды общероссийских праздников жители Свердловской области смогут доехать из Екатеринбурга в Серов. Стоимость билета составит 528 рублей.

Рейсы из Екатеринбурга в Серов и обратно назначены на 22 и 24 февраля, 7 и 10 марта, 30 апреля, 5 и 12 мая, 1 и 4 ноября, 27 и 30 декабря. Из столицы Свердловской области поезд будет отправляться в 17:25 и прибывать в место назначения в 23:05. Обратные рейсы назначены на 23 и 25 февраля, 8 и 11 марта, 1, 6 и 13 мая, 2 и 5 ноября, 28 и 31 декабря с 03:15. Прибытие в Екатеринбург состоится в 09:25.

Стоимость билета по полному тарифу составит 528 рублей и 264 рубля для школьников и студентов, также на рейсы действуют все виды льгот. Продажа билетов начнётся за 10 суток, приобрести их можно будет теми же способами, что и билеты на другие рейсы. Подробная информация представлена на сайте Свердловской железной дороги.

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