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Posted 13 февраля 2019, 09:17

Published 13 февраля 2019, 09:17

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Ольга Глацких покажет мастер-класс участникам турнира «Первые шаги» в Нижнем Тагиле

13 февраля 2019, 09:17
Гостей турнира Ольги Глацких в Нижнем Тагиле ждут мастер-классы от спортсменов и флэш-моб VIP-гостей.

Олимпийская чемпионка Ольга Глацких совместно с другими чемпионами по художественной гимнастике проведут мастер-классы для участников первенства Нижнего Тагила «Первые шаги». Помимо Глацких, пройдут показательные выступления олимпийской чемпионки Елены Мурзиной и десятикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Ольги Капрановой, рассказала корреспонденту TagilCity.ru начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева.

Ольга Глацких проводит турнир «Ты сможешь сам» в рамках первенства города «Первые шаги». С инициативой объединить эти спортивные мероприятия олимпийская чемпионка обратилась лично к главе города Владиславу Пинаеву, добавили в управлении.

Планируется, что первый день турнира завершится флэш-мобом VIP-гостей.

Оба спортивных мероприятия пройдут в ФОКе «Президентский» 15-17 февраля.

Турнир по гимнастике имени Ольги Глацких пройдет в Нижнем Тагиле 15–17 февраля
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#Спорт#Нижний Тагил#ФОК «Президентский»#Спортсмены#Мэрия#Турнир#Художественная гимнастика#Ирина Еремеева
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