Ольга Глацких покажет мастер-класс участникам турнира «Первые шаги» в Нижнем Тагиле

Posted 13 февраля 2019, 09:17
Published 13 февраля 2019, 09:17
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Олимпийская чемпионка Ольга Глацких совместно с другими чемпионами по художественной гимнастике проведут мастер-классы для участников первенства Нижнего Тагила «Первые шаги». Помимо Глацких, пройдут показательные выступления олимпийской чемпионки Елены Мурзиной и десятикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Ольги Капрановой, рассказала корреспонденту TagilCity.ru начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева.
Ольга Глацких проводит турнир «Ты сможешь сам» в рамках первенства города «Первые шаги». С инициативой объединить эти спортивные мероприятия олимпийская чемпионка обратилась лично к главе города Владиславу Пинаеву, добавили в управлении.
Планируется, что первый день турнира завершится флэш-мобом VIP-гостей.
Оба спортивных мероприятия пройдут в ФОКе «Президентский» 15-17 февраля.