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Posted 13 февраля 2019, 15:34

Published 13 февраля 2019, 15:34

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Программа по замене лифтов в России будет реализована за 150-200 млрд рублей

13 февраля 2019, 15:34
Программа по замене лифтов в России будет включена в нацпроект «Жилье и городская среда». И обойдется в 150-200 млрд рублей.

Национальный лифтовый союз предложил включить программу по замене старых лифтов в национальный проект «Жилье и городская среда». Отрасль нуждается в поддержке со стороны государства. Как сообщают «Новые известия», в России 110 тысяч лифтов из 433 тысяч отслужили свой срок и их необходимо заменить. Срок службы лифта – 25 лет.

Лифтовики предлагали включить в квитанции пункт «Техобслуживание лифтов» и взимать с россиян оплату, однако инициатива не была поддержана в Минпромторге.

#Общество#Россия#Минпромторг#Проект#Лифт
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