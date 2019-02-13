Программа по замене лифтов в России будет реализована за 150-200 млрд рублей

Posted 13 февраля 2019, 15:34
Published 13 февраля 2019, 15:34
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Национальный лифтовый союз предложил включить программу по замене старых лифтов в национальный проект «Жилье и городская среда». Отрасль нуждается в поддержке со стороны государства. Как сообщают «Новые известия», в России 110 тысяч лифтов из 433 тысяч отслужили свой срок и их необходимо заменить. Срок службы лифта – 25 лет.
Лифтовики предлагали включить в квитанции пункт «Техобслуживание лифтов» и взимать с россиян оплату, однако инициатива не была поддержана в Минпромторге.