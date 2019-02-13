Юные тагильчанки с ОВЗ приняли участие во Всероссийских «Стартах мечты»

Posted 13 февраля 2019, 04:00
Published 13 февраля 2019, 04:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В соревнованиях также приняли участие дети с ОВЗ из Ханты-Мансийска, Мурманска, Ижевска, Омска, Миасса и других городов России.
Все дети – участники программы «Лыжи мечты», которая помогает детям с ОВЗ заниматься горными лыжами, футболом, баскетболом, кататься на беговелах.
Руководитель программы Наталья Белоголовцева отметила, что уже пятый год мероприятие объединяет города, дает надежду и веру семьям, в которых есть дети с ОВЗ.