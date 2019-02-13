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Posted 13 февраля 2019, 04:00

Published 13 февраля 2019, 04:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Юные тагильчанки с ОВЗ приняли участие во Всероссийских «Стартах мечты»

13 февраля 2019, 04:00
В Тюмени прошли Всероссийские «Старты мечты», в них приняли участие юные тагильчанки с особенностями здоровья. Анфиса Грицунова из Нижнего Тагила заняла 1 место в номинации «Самостоятельно катающиеся» среди детей с ментальными заболеваниями.

В соревнованиях также приняли участие дети с ОВЗ из Ханты-Мансийска, Мурманска, Ижевска, Омска, Миасса и других городов России.

Все дети – участники программы «Лыжи мечты», которая помогает детям с ОВЗ заниматься горными лыжами, футболом, баскетболом, кататься на беговелах.

Руководитель программы Наталья Белоголовцева отметила, что уже пятый год мероприятие объединяет города, дает надежду и веру семьям, в которых есть дети с ОВЗ.

#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Дети#Тюмень#ОВЗ
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