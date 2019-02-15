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Posted 15 февраля 2019, 09:26

Published 15 февраля 2019, 09:26

Modified 18 июня 2022, 20:15

Updated 18 июня 2022, 20:15

Пустые полки: магазин «Райт» на Вагонке в Нижнем Тагиле закрывается 24 февраля

15 февраля 2019, 09:26
Магазин сети «Райт» на улице Юности, 16 в Нижнем Тагиле закрывается 24 февраля. Сейчас магазин распродает остатки товара, при этом многие полки в торговом зале уже пустые.

Магазин «Райт» на Вагонке готовится к закрытию. Многие полки в торговом зале пустые, а остатки товара распродаются по сниженным ценам. Склад магазина, по словам сотрудников тоже пустой.

Причиной закрытия «Райта», по мнению работников магазина, могла стать нерентабельность.

Точной причины мы не знаем, но возможно магазин закрывают из-за того, что выручки не покрывают поставки и аренду помещения,поделилась с редакцией TagilCity.ru одна из сотрудниц «Райта».

Также известно, что после закрытия «Райта» на данной площади будет располагаться магазин сети супермаркетов «Перекресток».

Сейчас в магазине числится несколько десятков сотрудников. В связи с закрытием им был предложен перевод в другие магазины сети.

Нам предложили перевестись в другие «Райты». Кто-то согласился, а кому неудобно ездить в другие районы будут искать новую работу,сообщила сотрудница «Райта» на Вагонке.

Информации по закрытию других магазинов сети нет. Получить оперативный комментарий от представителей «Райта» не удалось. Редакция TagilCity.ru направила на адрес компании официальный запрос.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Закрытие#Сотрудники
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