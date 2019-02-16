21 первый класс сформирован в школе №23 в Академическом районе Екатеринбурга

Posted 16 февраля 2019,, 05:59
Published 16 февраля 2019,, 05:59
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как сообщают в департаменте образования Екатеринбурга, нумерация классов будет вестись по алфавиту, за исключением «Ё» и «Й». Занятия будут проходить в две смены. Однако родители будущих первоклашек сообщают, что располагают иной информацией, им заявили, что детям придется заниматься в три смены, пишут «Вечерние Ведомости».
Все первые классы будут учиться в здании начальной школы, которое открыли в прошлом году,сообщили в пресс-службе департамента образования.
Напомним, что сложности с зачислением в первые классы возникли из-за сбоев электронных площадок. В связи с чем администрация Екатеринбурга приняла решение зачислить всех первоклашек в желаемые школы.