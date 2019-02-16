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Posted 16 февраля 2019,, 05:59

Published 16 февраля 2019,, 05:59

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

21 первый класс сформирован в школе №23 в Академическом районе Екатеринбурга

16 февраля 2019, 05:59
Рекордное количество первоклассников отправятся в школу №23 в столице Урала, там сформирован 21 первый класс.

Как сообщают в департаменте образования Екатеринбурга, нумерация классов будет вестись по алфавиту, за исключением «Ё» и «Й». Занятия будут проходить в две смены. Однако родители будущих первоклашек сообщают, что располагают иной информацией, им заявили, что детям придется заниматься в три смены, пишут «Вечерние Ведомости».

Все первые классы будут учиться в здании начальной школы, которое открыли в прошлом году,сообщили в пресс-службе департамента образования.

Напомним, что сложности с зачислением в первые классы возникли из-за сбоев электронных площадок. В связи с чем администрация Екатеринбурга приняла решение зачислить всех первоклашек в желаемые школы.

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#Общество#Новости УрФО#Дети#Школа#Образование#Екатеринбург
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