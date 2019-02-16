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Posted 16 февраля 2019, 11:40

Published 16 февраля 2019, 11:40

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Детонатор, граната и 3 кг взрывчатки были изъяты у жителя Краснотурьинска

16 февраля 2019, 11:40
3 килограмма взрывчатого вещества, граната, ружья с патронами, 3 электродетонатора и другие боеприпасы были изъяты правоохранительными органами у жителя Краснотурьинска.

Сотрудники исправительной колонии №3 направили правоохранительным органам информацию о хранении жителем Краснотурьинска боеприпасов.

В гараже, находящемся в поселке Медная Шахта Краснотурьинска, были найдены взрывчатка «Аммонит», масса которой составила около трех килограммов, два отрезка огнепроводного шнура, три электродетонатора, граната и ружье с запасом патронов.

При обыске в другом гараже, принадлежащем гражданину, в поселке Белка были обнаружены ружья Stoeger, Quanttro с запасом патронов. В помещениях также были найдены 9 граммов наркотического вещества.

В отношении жителя города заведено сразу три уголовных дела, информирует пресс-служба ГУФСИН РФ по региону.

#Происшествия#Краснотурьинск#Пистолет#Наркотики#ГУФСИН#Ружье#Бомба#Взрывчатка
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