Детонатор, граната и 3 кг взрывчатки были изъяты у жителя Краснотурьинска

Posted 16 февраля 2019, 11:40
Published 16 февраля 2019, 11:40
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Сотрудники исправительной колонии №3 направили правоохранительным органам информацию о хранении жителем Краснотурьинска боеприпасов.
В гараже, находящемся в поселке Медная Шахта Краснотурьинска, были найдены взрывчатка «Аммонит», масса которой составила около трех килограммов, два отрезка огнепроводного шнура, три электродетонатора, граната и ружье с запасом патронов.
При обыске в другом гараже, принадлежащем гражданину, в поселке Белка были обнаружены ружья Stoeger, Quanttro с запасом патронов. В помещениях также были найдены 9 граммов наркотического вещества.
В отношении жителя города заведено сразу три уголовных дела, информирует пресс-служба ГУФСИН РФ по региону.