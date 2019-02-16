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Posted 16 февраля 2019,, 13:59

Published 16 февраля 2019,, 13:59

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Как выбрать входную дверь для квартиры?

16 февраля 2019, 13:59
Как выбрать входную дверь для квартиры?

Критерии выбора

Ключевая задача входных дверей для квартир заключается в защите частной собственности от возможного проникновения извне, включая сопротивление ударным нагрузкам и взлому. При этом, в отличие от парадных аналогов для частных домов, данные разновидности дверей располагаются внутри здания и не нуждаются в высоких показателях устойчивости к природным воздействиям. Ключевыми в случае входных дверей для квартир являются следующие параметры:

  • Материал корпуса. Самым надёжным вариантом остаётся металл из-за низкой подверженности механическим и ударным нагрузкам. Корпус изделия не должен быть тоньше 80 мм. для сохранения защитных характеристик.
  • Материал отделки. Облицовка служит не только украшением, но и дополнительным защитным слоем. Хорошим выбором будут накладки из дуба, ясеня или другой крепкой породы дерева, толщиной от 12 мм. Для тех, кто не желает тратится на дорогие натуральные материалы есть метод покрытия металлического полотна закалённой краской.
  • Петли. Для крепления металлической входной двери лучше использовать шариковые петли, обладающие высоким порогом максимальной нагрузки.
  • Замковая система. Основной элемент изделия, отвечающий за безопасность всей квартиры. Авторитетными вариантами считаются цилиндровые и сувальдные замковые системы. Из более дорогих разновидностей стоит рассмотреть моноблочные (крабовые) замки, известные своей устойчивостью к силовому взлому.
  • Уплотнитель должен быть двухконтурным, чтобы гарантировать входной двери герметичность и теплоизоляционные свойства.
  • На пользу надёжности металлической двери пойдёт наличие антисрезов, а также одноуровневных или двойных притворов для препятствования срезания изделия с петель.

Перечисленные характеристики обеспечивают высокую безопасность не только входных дверей в квартиру, но и парадных аналогов, рассчитанных на наружное использование в частных домах. Подробнее ознакомиться с ассортиментом таких изделий можно на сайте интернет-магазина компании «Зевс».

Продажа металлических дверей

Завод металлических изделий «Зевс» занимается производством входных дверей более 10 лет. За этот срок коллекция конструкций компании заметно возросла и включает в себя большое количество изделий различных форм и категорий.

Особенное место в ассортименте продукции завода занимают парадные двери (подробнее по ссылке), отличающиеся не только безопасной конструкцией, но и презентабельным дизайном. Представленные товары доступны для приобретения жителям не только Москвы, но и других регионов РФ, так как магазин осуществляют доставку товаров с помощью транспортных компаний «Транскарго» и «Деловые Линии». Также, специалисты «Зевс» предоставляют услуги по проведению замер и монтажных работ по установке дверей на объекте заказчика.

#Общество#Выбор#Дверь
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