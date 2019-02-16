Как выбрать входную дверь для квартиры?

Posted 16 февраля 2019,, 13:59
Published 16 февраля 2019,, 13:59
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Критерии выбора
Ключевая задача входных дверей для квартир заключается в защите частной собственности от возможного проникновения извне, включая сопротивление ударным нагрузкам и взлому. При этом, в отличие от парадных аналогов для частных домов, данные разновидности дверей располагаются внутри здания и не нуждаются в высоких показателях устойчивости к природным воздействиям. Ключевыми в случае входных дверей для квартир являются следующие параметры:
Перечисленные характеристики обеспечивают высокую безопасность не только входных дверей в квартиру, но и парадных аналогов, рассчитанных на наружное использование в частных домах. Подробнее ознакомиться с ассортиментом таких изделий можно на сайте интернет-магазина компании «Зевс».
Продажа металлических дверей
Завод металлических изделий «Зевс» занимается производством входных дверей более 10 лет. За этот срок коллекция конструкций компании заметно возросла и включает в себя большое количество изделий различных форм и категорий.
Особенное место в ассортименте продукции завода занимают парадные двери (подробнее по ссылке), отличающиеся не только безопасной конструкцией, но и презентабельным дизайном. Представленные товары доступны для приобретения жителям не только Москвы, но и других регионов РФ, так как магазин осуществляют доставку товаров с помощью транспортных компаний «Транскарго» и «Деловые Линии». Также, специалисты «Зевс» предоставляют услуги по проведению замер и монтажных работ по установке дверей на объекте заказчика.