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Posted 16 февраля 2019,, 07:07

Published 16 февраля 2019,, 07:07

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Повелитель холода» Олег Рязанов протестировал сугробы в Екатеринбурге

16 февраля 2019, 07:07
В Екатеринбург приехал морж из Калининграда, известный как «повелитель холода». Мужчина протестировал сугробы столицы Урала.

Морж из Калининграда Олег Рязанов гастролирует по России и тестирует сугробы в разных городах. Сейчас он находится в Екатеринбурге. Мужчина на публике погрузился в сугроб в Екатеринбурге и провел под снегом несколько минут.

Морж готовится к очередному рекорду. Олег Рязанов планирует прыгнуть с парашютом в Арктике, сообщает «Студия 41».

Температура воздуха там во время полета будет около -150 градусов,рассказал рекордсмен.

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#Спорт#Свободное время#Новости УрФО#Моржи#Екатеринбург#Олег Рязанов
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