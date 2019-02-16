«Повелитель холода» Олег Рязанов протестировал сугробы в Екатеринбурге

Posted 16 февраля 2019,, 07:07
Published 16 февраля 2019,, 07:07
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Морж из Калининграда Олег Рязанов гастролирует по России и тестирует сугробы в разных городах. Сейчас он находится в Екатеринбурге. Мужчина на публике погрузился в сугроб в Екатеринбурге и провел под снегом несколько минут.
Морж готовится к очередному рекорду. Олег Рязанов планирует прыгнуть с парашютом в Арктике, сообщает «Студия 41».
Температура воздуха там во время полета будет около -150 градусов,рассказал рекордсмен.