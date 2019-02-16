Телетрейд – это обзор важнейших событий финансового рынка

Все эти эксперты являются трейдерами с многолетним опытом работы, имеют высшее экономическое образование и научные труды в сфере экономики. Они не только дают экспертную оценку важнейшим биржевым событиям для клиентов компании Телетрейд, но и занимаются написанием книг по биржевому трейдингу, а также консультируют крупные корпорации и фонды. Аналитика Телетрейд – это обзор рынка, который составляют профессионалы.