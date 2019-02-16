Posted 16 февраля 2019,, 10:23
Published 16 февраля 2019,, 10:23
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Телетрейд – это обзор важнейших событий финансового рынка, равных которому нет. В отличие от аналитики других брокерских компаний, обзор Телетрейд отличается всегдашней актуальностью и подробным изложением материала.
Аналитические статьи брокера Telatrade – это не просто сводка событий, произошедших на бирже за день. Помимо описания важных экономических новостей, обзор Телетрейд содержит точные прогнозы относительно стоимости биржевых активов в будущем.
Все прогнозы составляются опытными экономическими экспертами – трейдерами с высшим экономическим образованием и многолетним стажем работы на Форексе, сотрудничающими с компанией Телетрейд в качестве финансовых аналитиков.
От прочих форекс-брокеров компания Telatrade отличается тем, что сделала точную экономическую аналитику своей фишкой. Если другие брокеры делают ставку на различные акции, бонусные программы и скидки, чтобы привлечь к себе трейдеров, то Телетрейд привлекает потенциальных клиентов точными экономическими прогнозами, которые реального помогают зарабатывать на финансовой бирже.
Естественно, качественная аналитика Телетрейд привлекает трейдеров куда больше, чем скидки других брокеров, ведь какой с них толк, если при отсутствии точных экономических прогнозов, ты рано или поздно сольешь все свои деньги вместе с начисленными бонусами.
По статистике 86% клиентов Телетрейд пришли в эту компанию именно потому, что она снабжает их высокоточными аналитическими данными, позволяющими получать ощутимый профит на бирже.
Современные статистические данные показывают, что экономические прогнозы компании Телетрейд Групп сбываются как минимум в восьми случаях из десяти. Это чрезвычайно высокий показатель, которым не может похвастаться ни один другой брокер.
Такая высокая точность прогнозов компании объясняется тем, что Telatrade не жалеет времени и средств на то, чтобы держать марку брокера с лучшей финансовой аналитикой на просторах СНГ. Торговля на рынке Форекс требует очень качественной роботы брокера.
Посмотрите сами, под своей крышей компания собрала передовых экономических экспертов страны - Александр Егоров, Марк Гойхман, Петр Пушкарев и другие.
Все эти эксперты являются трейдерами с многолетним опытом работы, имеют высшее экономическое образование и научные труды в сфере экономики. Они не только дают экспертную оценку важнейшим биржевым событиям для клиентов компании Телетрейд, но и занимаются написанием книг по биржевому трейдингу, а также консультируют крупные корпорации и фонды. Аналитика Телетрейд – это обзор рынка, который составляют профессионалы.
Кроме того, на профильных форумах говорят о том, что брокер Telatrade вкладывает приличные средства в то, чтобы получить доступ к инсайдам крупных компаний. Инсайды – это закулисные события внутри крупных корпораций, которые не афишируются в СМИ, но которые оказывают наибольшее влияние на колебание стоимости биржевых активов.
Никто не знает точно, как именно у Telatrade выходит получать доступ к инсайдам, но факт, что этот брокер видит на порядок дальше своих конкурентов остается неоспоримым.
Телетрейд – это обзор важнейших событий финансового мира, доступный каждому заинтересованному лицу. В отличие от других дилеров, компания не скрывает и не прячет аналитику от клиентов других брокерских фирм. Наоборот, Телетрейд считает, что качественная финансовая аналитика должна быть доступна любому трейдеру.
С другой стороны, клиенты других брокерских фирм получают возможность на своем собственном опыте убедиться, что аналитика Телетрейд является на порядок точнее экономических сводок, публикуемых их дилером. Поэтому очень часто клиенты других компаний, видя точность финансовых прогнозов Телетрейд, уходят от своих брокеров и заключают договор с этой фирмой.
Чтобы получить доступ к свежим аналитическим материалам Телетрейд достаточно просто перейти на сайте компании в раздел «Аналитика рынков».
В этой рубрике вас ждут не только экономические прогнозы, но и новости финансового рынка с кратким и подробным описанием каждого важного события, мнения экспертов о биржевых тенденциях, экономический календарь, в котором отмечены даты, когда произойдут значимые для финансового рынка события.
Внимательно изучив обзор Телетрейд, трейдер сможет выбрать наиболее эффективную стратегию поведения на бирже, что позволит ему заработать в разы больше, чем если бы он не читал этих материалов.
Фундаментальный анализ рынка (изучение экономических новостей и прогнозов экспертов) является основной заработка на Форекс. Некоторые эксперты отдают ему даже большее предпочтение, чем методам графического анализа, ведь без него торговля на Форекс превращается в лотерею.
Если же вы нацелены на победу, использовать фундаментальный анализ следует обязательно. А поскольку у Телетрейд на сегодня он самый точный, логика подсказывает пользоваться экономическими прогнозами именно этого брокера.