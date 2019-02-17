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Posted 17 февраля 2019, 10:48

Published 17 февраля 2019, 10:48

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Лидеры «Чайф» потеряли гитары во время перелёта из Москвы в Екатеринбург

17 февраля 2019, 10:48
Владимир Шахрин и Владимир Бегунов, возглавляющие группу «Чайф», рассказали о том, что их гитары не прилетели в Екатеринбург и остались где-то в Москве. Ребята предположили, что грузчики Шереметьево устраивают рок-концерты во время отдыха.

Информация об исчезновении гитар появилась на официальной странице группы в социальной сети Facebook вечером 16 февраля. Музыканты возвращались с концерта в родной Екатеринбург, но по прилёту на место обнаружили пропажу.

Гитары не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов,написали Шахрин и Бегунов на странице группы в соцсети.

Пользователи посоветовали музыкантам изучить объявления на «Авито» и предостерегли фанатов от появления групп «двойников». Утром 17 февраля пресс-атташе коллектива Марина Залогина рассказала, что инструменты всё-таки вернулись хозяевам.

Гитары были возвращены сразу, вчера, через несколько часов после перелёта. Все в целости и сохранности,рассказала Залогина.

Кто виноват в задержке неизвестно. Комментировать инцидент музыканты больше не стали, сообщает URA.ru.

#Общество#Москва#Пропажа#Гитара#Музыкант#Рок-концерт#Екатеринбург
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