Лидеры «Чайф» потеряли гитары во время перелёта из Москвы в Екатеринбург

Владимир Шахрин и Владимир Бегунов, возглавляющие группу «Чайф», рассказали о том, что их гитары не прилетели в Екатеринбург и остались где-то в Москве. Ребята предположили, что грузчики Шереметьево устраивают рок-концерты во время отдыха.

Информация об исчезновении гитар появилась на официальной странице группы в социальной сети Facebook вечером 16 февраля. Музыканты возвращались с концерта в родной Екатеринбург, но по прилёту на место обнаружили пропажу. Гитары не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов,написали Шахрин и Бегунов на странице группы в соцсети. Пользователи посоветовали музыкантам изучить объявления на «Авито» и предостерегли фанатов от появления групп «двойников». Утром 17 февраля пресс-атташе коллектива Марина Залогина рассказала, что инструменты всё-таки вернулись хозяевам. Гитары были возвращены сразу, вчера, через несколько часов после перелёта. Все в целости и сохранности,рассказала Залогина. Кто виноват в задержке неизвестно. Комментировать инцидент музыканты больше не стали, сообщает URA.ru.