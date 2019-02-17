Парк санавиации Свердловской области пополнится двумя вертолётами в 2019 году

В парке Центра медицины катастроф Свердловской области на данный момент находится 4 вертолёта. В среднем они совершают по шесть вылетов каждый день и забирают пациентов оттуда, где не может проехать даже специальная техника. В 2019 году в распоряжение авиасанитаров поступят ещё 2 вертолёта которые сейчас находятся в Первоуральске. Для их размещения на территории Центра будет построен крытый ангар.