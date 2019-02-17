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Posted 17 февраля 2019,, 05:30

Published 17 февраля 2019,, 05:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Спасатели рассказали свердловчанам о правилах безопасности на льду

17 февраля 2019, 05:30
С приходом весны нахождение на льду становится всё более опасным. Для предотвращения несчастных случаев свердловские спасатели запустят профилактическую акцию «Безопасный лёд», в рамках которой будут обращаться напрямую к гражданам.

С 18 февраля на территории Свердловской области начнётся массовая профилактическая акция «Безопасный лёд». Она направлена на предотвращение несчастных случаев на льду водоёмов региона при помощи комплекса предупредительных мероприятий и массового вовлечения в рейдовую и просветительскую работу специалистов разных ведомств и общественности. В рамках подготовительного этапа акции спасатели вышли на лёд, чтобы обратиться напрямую к свердловчанам.

Сотрудники МЧС рассказали рыбакам о том, что наибольшую опасность представляют Среднеуральское, Белоярское, Рефтинское водохранилища, где круглогодично происходит сброс теплых вод. Безопасными для рыбалки остаются закрытые водоёмы – небольшие озёра и пруды в лесных массивах. Также спасатели попросили граждан не отправляться на рыбалку в одиночестве и сообщать об изменении места ловли родным и друзьям. Обязательным является наличие спасательного железа и средств связи, не лишними будут длинная верёвка или доска.

С начала 2019 года происшествий на водоемах Свердловской области не допущено, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

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#Свердловская область#Безопасность#Здоровье#Спасатели#Лед#Зимняя рыбалка#Профилактическое мероприятие
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