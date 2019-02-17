Спасатели рассказали свердловчанам о правилах безопасности на льду

Сотрудники МЧС рассказали рыбакам о том, что наибольшую опасность представляют Среднеуральское, Белоярское, Рефтинское водохранилища, где круглогодично происходит сброс теплых вод. Безопасными для рыбалки остаются закрытые водоёмы – небольшие озёра и пруды в лесных массивах. Также спасатели попросили граждан не отправляться на рыбалку в одиночестве и сообщать об изменении места ловли родным и друзьям. Обязательным является наличие спасательного железа и средств связи, не лишними будут длинная верёвка или доска.