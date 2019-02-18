Частичное обрушение стены жилого дома произошло в Первоуральске

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 5 человек, дом был обесточен и отключён от газа. Пострадавших в ходе обрушения нет. Жители второго подъезда, где обрушились стена и потолок, разъехались по родственникам, жителям соседних подъездов разрешили вернуться в свои квартиры, так как угрозы для их жизни и здоровья нет.