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Posted 18 февраля 2019,, 19:30

Published 18 февраля 2019,, 19:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Частичное обрушение стены жилого дома произошло в Первоуральске

18 февраля 2019, 19:30
В одном из жилых домов Первоуральска произошло частичное обрушение стены между кухней и туалетом. На место прибыли спасатели и сотрудники экстренных служб, жителей эвакуировали. Пострадавших нет.

Сообщение об обрушении поступило 18 февраля в 15:43 по местному времени. В жилом доме по улице Энгельса, 13 произошло обрушение стены между кухней и туалетом, которые являются местами общего пользования и потолочного перекрытия между 1 и 2 этажом.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 5 человек, дом был обесточен и отключён от газа. Пострадавших в ходе обрушения нет. Жители второго подъезда, где обрушились стена и потолок, разъехались по родственникам, жителям соседних подъездов разрешили вернуться в свои квартиры, так как угрозы для их жизни и здоровья нет.

Доступ в подъезд №2 дома перекрыт, там дежурят сотрудники полиции, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

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#Происшествия#Первоуральск#Спасатели#Обрушение#Потолок#Стена#Жилой дом
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