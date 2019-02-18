Губернатор Свердловской области не стал поддерживать Шипулина в политической карьере

Posted 18 февраля 2019, 06:44
Published 18 февраля 2019, 06:44
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ранее в соцсетях размещавший информации о возможной политической карьере Антона Шипулина, предпочел не комментировать ситуацию.
Когда выдвинется – тогда можно будет говорить об этом шаге предметно,сказал Куйвашев.
Напомним, что ранее губернатор публично заявил о том, что окажет поддержку спортсмену, если тот примет решение стать депутатом.