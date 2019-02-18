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Posted 18 февраля 2019, 06:44

Published 18 февраля 2019, 06:44

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Губернатор Свердловской области не стал поддерживать Шипулина в политической карьере

18 февраля 2019, 06:44
Евгений Куйвашев, ранее поддерживающий выдвижение Антона Шипулина в депутаты Госдумы, предпочел не комментировать возможную политическую карьеру спортсмена.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ранее в соцсетях размещавший информации о возможной политической карьере Антона Шипулина, предпочел не комментировать ситуацию.

Когда выдвинется – тогда можно будет говорить об этом шаге предметно,сказал Куйвашев.

Напомним, что ранее губернатор публично заявил о том, что окажет поддержку спортсмену, если тот примет решение стать депутатом.

#Политика#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Госдума#Екатеринбург
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