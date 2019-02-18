Очевидцы сообщают об эвакуации в нескольких торговых центрах Екатеринбурга

«Алатырь» только что эвакуировали, там на третьем этаже «Эльдорадо». И при том эвакуация прошла только на этажах 3 и выше. Нижние не эвакуировали,сообщают подписчики паблика «Типичный Екатеринбург» во ВКонтакте.