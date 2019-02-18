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Posted 18 февраля 2019, 10:50

Published 18 февраля 2019, 10:50

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Очевидцы сообщают об эвакуации в нескольких торговых центрах Екатеринбурга

18 февраля 2019, 10:50
Жители Екатеринбурга сообщают о массовых эвакуациях из торговых центров и магазинов города в соцсетях. В экстренных службах ситуацию не комментируют.

Сообщения об эвакуации из нескольких торговых центров Екатеринбурга публикуют в соцсетях очевидцы. Уже эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «Дирижабль», ТЦ «Аида», ТЦ «Омега» по адресу проспект Космонавтов, магазинов «Эльдорадо» и «Декатлон».

«Алатырь» только что эвакуировали, там на третьем этаже «Эльдорадо». И при том эвакуация прошла только на этажах 3 и выше. Нижние не эвакуировали,сообщают подписчики паблика «Типичный Екатеринбург» во ВКонтакте.

Сообщение о минировании было анонимным, сообщает URA.RU. Собственный источник издания в правоохранительных органах рассказал, что в полицию обратился некий Андрей, которому о готовящихся терактах сообщил неизвестный. Поступили сообщения о «минировании» всех магазинов сети «Эльдорадо», ТРЦ «Дирижабль», школ и больниц города.

В экстренных службах редакции TagilCity.ru ситуацию не комментируют.

За комментариями по данной ситуации обратитесь в пресс-службу регионального управления ФСБ России, сказали в пресс-группе МВД по Свердловской области.

Получить комментарий в УФСБ России по Свердловской области не удалось.

#Происшествия#Новости УрФО#ФСБ#Эвакуация#Торговый центр#Магазины#Минирование#Теракт#Екатеринбург
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