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Posted 18 февраля 2019, 12:26

Published 18 февраля 2019, 12:26

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

План-график по сокращению дебиторской задолженности утвержден в Нижнем Тагиле

18 февраля 2019, 12:26
В Нижнем Тагиле утвержден план-график сокращения дебиторской задолженности по неналоговым поступлениям. Работа будет осуществляться по 22 пунктам.

В настоящий момент проведена работа по анализу задолженности, каждый месяц выполняется сверка исполнительных производств и готовится информация о ведении претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым сборам.

В планах мэрии – усиление совместной работы со службой судебных приставов. Помимо этого, будут задействованы административные ресурсы, направленные на увеличение платежей в городской и региональный бюджеты. Об этом сообщил замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

В городе будет введен контроль над расторжением договоров аренды. Ответственным назначен замглавы администрации города Вячеслав Горячкин.

Работа по снижению задолженности перед муниципалитетом будет проводиться поэтапно. При реализации всех пунктов плана-графика долг должен сократиться в два раза.

Работа над снижением дебиторской задолженности по неналоговым поступлениям ведется по поручению главы региона Евгения Куйвашева, информирует пресс-служба администрации города.

#Экономика#Нижний Тагил#Долг#Задолженность#Вячеслав Горячкин#Администрация Нижнего Тагила#Алексей Бурдилов
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