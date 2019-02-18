План-график по сокращению дебиторской задолженности утвержден в Нижнем Тагиле

В планах мэрии – усиление совместной работы со службой судебных приставов. Помимо этого, будут задействованы административные ресурсы, направленные на увеличение платежей в городской и региональный бюджеты. Об этом сообщил замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.