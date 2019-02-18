«Пятерочка» в Нижнем Тагиле сняла с продажи сигареты после завышения цен

Posted 18 февраля 2019, 05:02
Published 18 февраля 2019, 05:02
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В магазине «Пятерочка» на ул. Ломоносова, 6 в Нижнем Тагиле полностью сняты с продажи табачные изделия. От продажи сигарет в магазине отказались на следующий день после публикации редакцией TagilCity.ru материала о том, что покупателю были проданы табачные изделия по цене выше, чем на пачке.
В торговой сети Х5 Retail Group не прокомментировали причины завышения цен и последующего отказа от торговли табачной продукцией.
В данном магазине закрыта продажа табачных изделий,сообщили редакции TagilCity.ru в службе контроля качества торговой сети «Пятерочка».
В магазине на ул. Ломоносова, 6 также не смогли пояснить причины отказа от реализации сигарет, сославшись на отсутствие руководства.