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Posted 18 февраля 2019, 05:02

Published 18 февраля 2019, 05:02

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

«Пятерочка» в Нижнем Тагиле сняла с продажи сигареты после завышения цен

18 февраля 2019, 05:02
Магазин торговый сети «Пятерочка» в Нижнем Тагиле снял с продажи сигареты после инцидента с завышением цен.

В магазине «Пятерочка» на ул. Ломоносова, 6 в Нижнем Тагиле полностью сняты с продажи табачные изделия. От продажи сигарет в магазине отказались на следующий день после публикации редакцией TagilCity.ru материала о том, что покупателю были проданы табачные изделия по цене выше, чем на пачке.

В торговой сети Х5 Retail Group не прокомментировали причины завышения цен и последующего отказа от торговли табачной продукцией.

В данном магазине закрыта продажа табачных изделий,сообщили редакции TagilCity.ru в службе контроля качества торговой сети «Пятерочка».

Нарушение: «Пятерочка» в Нижнем Тагиле завысила цены на сигареты
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В магазине на ул. Ломоносова, 6 также не смогли пояснить причины отказа от реализации сигарет, сославшись на отсутствие руководства.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Нарушение#Торговля#Сигареты#Пятерочка
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