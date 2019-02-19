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Posted 19 февраля 2019, 10:01

Published 19 февраля 2019, 10:01

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

240 млн рублей потратит УВЗ в Нижнем Тагиле на очистку сточных вод

19 февраля 2019, 10:01
АО НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле разместило контракт на оказание услуг по очистке сточных вод. Закупка производится у единственного поставщика. Цена контракта – 240 млн рублей.

В техзадании сказано, что исполнитель должен оказать услуги по очистке сточных вод (включая бытовые и промышленные сточные воды, воду из плавательных бассейнов) с использованием физических, химических и биологических методов, таких как разжижение, просеивание, фильтрование, седиментация и аналогичные услуги.

Очистить нужно 8,2 млн кубометров воды за год.

Исполнителем по контракту станет «Уралхимпласт».

«Уралхимпласт» выбран в качестве единственного поставщика, потому что здесь расположены очистные сооружения для предприятий Дзержинского района, и конечно, «Уралвагонзавода»,сообщили в пресс-службе УВЗ.

УВЗ регулярно проводит мониторинг стоков, следит за состоянием системы канализации на предприятии, чтобы не допустить появления в воде вредных и опасных примесей.

Как отмечают на АО НПК «Уралвагонзавод», контракт на очистку стоков также важен и актуален в свете выполнения указов президента России по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле. Так, очистка производственных стоков снижает нагрузку на природный источник, в который происходит сброс воды с предприятия.

Передача хозяйственно-бытовых стоков завода на Восточные очистные сооружения для очистки перед сбросом в реку Черная Катаба снижает нагрузку на природный источник,сказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.

ОАО НПК «УВЗ», по данным министра экологии Свердловской области, вошел в тройку лидеров по загрязнению атмосферы в 2017 году - 4,9% от общих выбросов в Нижнем Тагиле приходятся на долю «Уралвагонзавода».

Также УВЗ вошло в пятерку лидеров по загрязнению водоемов Нижнего Тагила в 2017 году. 10,35 млн кубометров загрязненных сточных вод было сброшено предприятием, что составляет 8,9% от суммарного сброса всех предприятий грода.

УВЗ ежегодно разыгрывает контракт на очистку сточных вод, на предприятии проводятся мероприятия по снижению негативного влияния от производства на экологию Нижнего Тагила, в том числе и через очистку хозяйственно-бытовых стоков. Также предприятие проводит мониторинг стоков, следит за состоянием системы канализации, чтобы не допустить появления в воде вредных и опасных примесей.

Очистные для предприятий Дзержинского района в советские годы строили совместно «Уралвагонзавод» и «Уралхимпласт». Тогда же они были переданы «Уралхимпласту».

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Сточные воды#УВЗ#Уралхимпласт
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