240 млн рублей потратит УВЗ в Нижнем Тагиле на очистку сточных вод

УВЗ ежегодно разыгрывает контракт на очистку сточных вод, на предприятии проводятся мероприятия по снижению негативного влияния от производства на экологию Нижнего Тагила, в том числе и через очистку хозяйственно-бытовых стоков. Также предприятие проводит мониторинг стоков, следит за состоянием системы канализации, чтобы не допустить появления в воде вредных и опасных примесей.