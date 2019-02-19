Североуральское «Соцэнерго» признано банкротом по решению Арбитражного суда области

Кредитором ООО «Соцэнерго» выступило ЕМУП «Водоканал», сумма долга составила 45 млн рублей. В 2016 году, когда заёмщик не смог рассчитаться по долговым обязательствам, юристы «Водоканала» обратились в Арбитражный суд. В результате рассмотрения материалов дела, суд признал невозможным восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки.