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Posted 19 февраля 2019,, 02:00

Published 19 февраля 2019,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Североуральское «Соцэнерго» признано банкротом по решению Арбитражного суда области

19 февраля 2019, 02:00
ООО «Соцэнерго» официально признано банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области. Первое исковое требование к организации было подано в 2016 года.

Кредитором ООО «Соцэнерго» выступило ЕМУП «Водоканал», сумма долга составила 45 млн рублей. В 2016 году, когда заёмщик не смог рассчитаться по долговым обязательствам, юристы «Водоканала» обратились в Арбитражный суд. В результате рассмотрения материалов дела, суд признал невозможным восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки.

18 февраля 2019 года судья постановил признать ООО «Соцэнерго» банкротом и открыл в его отношений конкурсное производство сроком на 6 месяцев, сообщает «УралБизнесКонсалтинг».

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#Экономика#Североуральск#Арбитражный суд#Банкротство#МУП "Водоканал"#Заемщик#Банкрот#Кредитор#Екатеринбург
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