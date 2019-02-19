Североуральское «Соцэнерго» признано банкротом по решению Арбитражного суда области

Posted 19 февраля 2019,, 02:00
Published 19 февраля 2019,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Кредитором ООО «Соцэнерго» выступило ЕМУП «Водоканал», сумма долга составила 45 млн рублей. В 2016 году, когда заёмщик не смог рассчитаться по долговым обязательствам, юристы «Водоканала» обратились в Арбитражный суд. В результате рассмотрения материалов дела, суд признал невозможным восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки.
18 февраля 2019 года судья постановил признать ООО «Соцэнерго» банкротом и открыл в его отношений конкурсное производство сроком на 6 месяцев, сообщает «УралБизнесКонсалтинг».