Хранившему тело возлюбленной в диване тагильчанину грозит до 15 лет тюрьмы

Тело 32-летней женщины со следами насильственной смерти оперативники нашли в диване одной из квартир дома на улице Сибирская. На шее погибшей были полосовидные ссадины. О том, что женщину убил сожитель, полицейским сообщил один из его знакомых – подозреваемый сам рассказал приятелю о трагедии. Позднее он признался следователю, что задушил возлюбленную на почве ревности во время празднования своего дня рождения,рассказал TagilCity.ru руководитель следственного отдела по Дзержинскому району СК России Денис Кельбиханов.