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Posted 20 февраля 2019,, 03:00

Published 20 февраля 2019,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

МинЖКХ Свердловской области обязало мусорных операторов произвести перерасчёты

20 февраля 2019, 03:00
Ситуация с вступлением в силу нового тарифа на вывоз ТБО привлекла внимание Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Чиновники потребовали от региональных операторов устранить недочёты в формировании новых платёжных ведомостей, а по старым в обязательном порядке произвести перерасчёты.

19 февраля в адрес руководителей ЕМУП «Спецавтобазы» Григория Вихарева, ОАО «Компании «Рифей» Федора Потапова и ООО «ТБО «Экосервис» Радика Хисамутдинова направлено официальное письмо Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. В нём ведомство требует принять необходимые меры для формирования актуальной базы данных о потребителях, а также незамедлительно устранить нарушения в январских начислениях и обеспечить их недопущение в последующие периоды. Причиной письма стали многочисленные жалобы свердловчан, поступившие в МинЖКХ.

Все это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчетных центров, и снижает доверие людей не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш взгляд, совершенно необоснованно и недопустимо,отметил министр ЖКХ Николай Смирнов.

Операторы должны провести проверки по всем случаям некорректных начислений и до выставления новых платёжных поручений провести перерасчёт, сообщает пресс-служба МинЖКХ Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Вывоз мусора#Николай Смирнов#Перерасчет#Операторы#Мусорная реформа#Министерство энергетики и ЖКХ
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