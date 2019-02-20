МинЖКХ Свердловской области обязало мусорных операторов произвести перерасчёты

Все это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчетных центров, и снижает доверие людей не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш взгляд, совершенно необоснованно и недопустимо,отметил министр ЖКХ Николай Смирнов.