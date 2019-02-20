Молодые художники Нижнего Тагила смогут показать свои работы на выставке в музее ИЗО

Posted 20 февраля 2019,, 05:09
Published 20 февраля 2019,, 05:09
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Выставка «Графика молодых тагильских художников» пройдет в рамках «Фестиваля молодежных культур в Нижнем Тагиле». Принять участие в выставке могут как профессиональные художники, так и любители. Возраст участников – от 14 до 40 лет.
Техника исполнения может быть любая, например, графика, гравюра, коллаж или картина. Принимаются также работы, выполненные с помощью графических компьютерных программ.
Заявки нужно высылать в электронном виден на почту artmnt_mass@mail.ru.