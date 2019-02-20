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Posted 20 февраля 2019,, 05:09

Published 20 февраля 2019,, 05:09

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Молодые художники Нижнего Тагила смогут показать свои работы на выставке в музее ИЗО

20 февраля 2019, 05:09
В Нижнем Тагиле в музее ИЗО пройдет выставка молодых художников. Работы принимаются с 15 февраля по 7 марта.

Выставка «Графика молодых тагильских художников» пройдет в рамках «Фестиваля молодежных культур в Нижнем Тагиле». Принять участие в выставке могут как профессиональные художники, так и любители. Возраст участников – от 14 до 40 лет.

Техника исполнения может быть любая, например, графика, гравюра, коллаж или картина. Принимаются также работы, выполненные с помощью графических компьютерных программ.

С более подробными условиями можно ознакомиться в положениях о выставке.

Заявки нужно высылать в электронном виден на почту artmnt_mass@mail.ru.

#Свободное время#Нижний Тагил#Выставка#Музей изо#Художники
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