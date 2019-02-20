tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2019, 17:31

Published 20 февраля 2019, 17:31

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Поручения президента станут первоочередным планом в Свердловской области

20 февраля 2019, 17:31
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что поручения Владимира Путина станут для региона «планом первоочередных дел».

Глава Свердловской области заявил, что инициативы президента России, озвученные в обращении к Федеральному собранию 20 февраля, коррелируются с программой «Пятилетка развития». Евгений Куйвашев подчеркнул, что в первую очередь будут выполняться поручения по дополнительным выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов комплексного освоения территорий, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, а также по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учителей на селе.

Глава региона также отметил, что задачи президента будут отражены при корректировке областного бюджета. Необходимые поручения будут отданы до конца недели, добавил Куйвашев.

Сегодня главой государства поставлена новая высокая планка, которую мы обязательно будем брать, заявил губернатор.

Глава Свердловской области лично присутствовал при оглашении тезисов президента в гостином дворе, сообщает ЕАН.

#Политика#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Поручение#План#Бюджет области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика