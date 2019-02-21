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Posted 21 февраля 2019, 03:30

Published 21 февраля 2019, 03:30

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

17-летний подросток пойман пьяным за рулём автомобиля в Асбесте

21 февраля 2019, 03:30
На окраине Асбеста произошла погоня с участием сотрудников полиции и 17-летнего пьяного водителя. После того, как лихач был пойман, оказалось, что помимо него в салоне находилось ещё шестеро несовершеннолетних пассажиров.

Ранним утром 17 февраля на улице Промышленной сотрудники дорожной полиции заметили автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения. При требовании остановиться водитель прибавил скорость и попытался скрыться. В ходе погони полицейские остановили автомобиль и обнаружили, что за его рулём находился несовершеннолетний юноша. Помимо него в салоне находилось ещё 6 подростков.

У водителя были признаки алкогольного опьянения, вдобавок у него отсутствовали документы на право управления транспортным средством. Молодых людей доставили в отделение полиции, где установили личности и вызвали родителей. Оказалось, что водителю машины 17 лет, и в августе 2018 года он уже задерживался за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В присутствии родителей и понятых юноша отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники полиции направили все материалы дела в органы дознания для проведения проверки, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

#Транспорт#ГИБДД#Асбест#Автомобиль#Водитель#Нарушение ПДД#Алкогольное опьянение#Подросток
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