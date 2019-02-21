17-летний подросток пойман пьяным за рулём автомобиля в Асбесте

У водителя были признаки алкогольного опьянения, вдобавок у него отсутствовали документы на право управления транспортным средством. Молодых людей доставили в отделение полиции, где установили личности и вызвали родителей. Оказалось, что водителю машины 17 лет, и в августе 2018 года он уже задерживался за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.