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Posted 21 февраля 2019, 15:02

Published 21 февраля 2019, 15:02

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

20 команд лыжников заявились на участие в Континентальном кубке в Нижнем Тагиле

21 февраля 2019, 15:02
20 сборных команд подали заявки на участие в финале Континентального кубка по лыжному двоеборью, который пройдет 8-10 марта в Нижнем Тагиле.

Континентальный кубок среди мужчин пройдет в Свердловской области в третий раз, женские соревнования пройдут во второй раз. Соревнования состоятся на комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле.

Прием заявок еще продолжается, на соревнования для мужчин поступили заявки от 13 команд, на женские – семь.

Соревнования в рамках финала кубка продлятся в течение трех дней. Мужчины и женщины будут соревноваться на трамплине К-90, а также в лыжной гонке.

По итогам соревнований будет определен чемпион по итогам 2018/2019 годов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Лыжники#Лыжи
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