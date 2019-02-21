20 команд лыжников заявились на участие в Континентальном кубке в Нижнем Тагиле

Posted 21 февраля 2019, 15:02
Published 21 февраля 2019, 15:02
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Континентальный кубок среди мужчин пройдет в Свердловской области в третий раз, женские соревнования пройдут во второй раз. Соревнования состоятся на комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле.
Прием заявок еще продолжается, на соревнования для мужчин поступили заявки от 13 команд, на женские – семь.
Соревнования в рамках финала кубка продлятся в течение трех дней. Мужчины и женщины будут соревноваться на трамплине К-90, а также в лыжной гонке.
По итогам соревнований будет определен чемпион по итогам 2018/2019 годов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.