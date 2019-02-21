Перечень мероприятий на объектах благоустройства утвержден в Нижнем Тагиле

Помимо техработ и строительства на объектах запланировано проведение ряда мероприятий с участием тагильчан. С жителями дворов, в которых будет проведена реконструкция, прошли встречи, на которых тагильчане смогли внести свои предложения и замечания по дизайн-проектам. Ряд мероприятий задуман и после окончания работ – это праздники для горожан в обновленных дворах.