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Posted 21 февраля 2019, 13:10

Published 21 февраля 2019, 13:10

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Перечень мероприятий на объектах благоустройства утвержден в Нижнем Тагиле

21 февраля 2019, 13:10
В Нижнем Тагиле утвердили подробный перечень мероприятий, которые будут проведены на объектах благоустройства в 2019 году.

21 февраля в администрации Нижнего Тагила прошло совещание, в рамках которого члены общественной комиссии внесли изменения в «дорожную карту» проекта по благоустройству объектов.

Помимо техработ и строительства на объектах запланировано проведение ряда мероприятий с участием тагильчан. С жителями дворов, в которых будет проведена реконструкция, прошли встречи, на которых тагильчане смогли внести свои предложения и замечания по дизайн-проектам. Ряд мероприятий задуман и после окончания работ – это праздники для горожан в обновленных дворах.

На данный момент идет голосование по выбору объектов для благоустройства на 2020 год.

Тагильчане должны быть максимально вовлечены в процесс формирования комфортной городской среды, как и бизнес. Все изменения, касающиеся городской среды, делаются в первую очередь для горожан. Об этом сказал начальник управления жилищно-коммунальным хозяйством Егор Копысов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Благоустройство#Голосование#Дворы#Мероприятия
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