Тагильские медучреждения не вошли в число лидеров по качеству предоставляемых услуг

Больницы Нижнего Тагила не вошли в число лидеров по качеству медицинских услуг, предоставляемых в 2018 году.

Рейтинг Министерства здравоохранения Свердловской области был составлен на основе независимой оценки качества оказания услуг медучреждениями в 2018 году. Первое место заняла стоматологическая поликлиника №12, которая находится в Екатеринбурге. Медучреждение набрало 97 баллов из 100 возможных. 96 баллов набрали Свердловская областная стоматологическая поликлиника, Центральная ГБ №2 имени А. А. Миславского и Детская городская клиническая больница №9. Медучреждения разделили второе место. Третью строку в рейтинге занял Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии, который по итогам оценки получил 95 баллов. Опрос проводился на сайтах медучреждений и на электронных площадках Минздравоохранения региона. Анкетирование также проводилось в самих больницах. Итоги оценки размещены на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области.