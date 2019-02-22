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Posted 22 февраля 2019, 15:04

Published 22 февраля 2019, 15:04

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Тагильские медучреждения не вошли в число лидеров по качеству предоставляемых услуг

22 февраля 2019, 15:04
Больницы Нижнего Тагила не вошли в число лидеров по качеству медицинских услуг, предоставляемых в 2018 году.

Рейтинг Министерства здравоохранения Свердловской области был составлен на основе независимой оценки качества оказания услуг медучреждениями в 2018 году.

Первое место заняла стоматологическая поликлиника №12, которая находится в Екатеринбурге. Медучреждение набрало 97 баллов из 100 возможных.

96 баллов набрали Свердловская областная стоматологическая поликлиника, Центральная ГБ №2 имени А. А. Миславского и Детская городская клиническая больница №9. Медучреждения разделили второе место.

Третью строку в рейтинге занял Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии, который по итогам оценки получил 95 баллов.

Опрос проводился на сайтах медучреждений и на электронных площадках Минздравоохранения региона. Анкетирование также проводилось в самих больницах.

Итоги оценки размещены на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области.

#Нижний Тагил#Больница#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Врачи#Медики#Министерство здравоохранения
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