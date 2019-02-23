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Posted 23 февраля 2019,, 10:00

Published 23 февраля 2019,, 10:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Самцы-отцы поборются за звание «Зоо-мистер» в зоопарке Екатеринбурга

23 февраля 2019, 10:00
В День защитника отечества среди самцов-отцов Екатеринбургского зоопарка определят самого-самого зоо-мистера. В качестве кандидатов избраны четыре питомца.

В традиционном конкурсе за звание «Зоо-мистер» будут бороться обыкновенный павлин Джано, двупалый ленивец Бой, полосатый варан Леденец и гвинейский турако Валет. Все они являются самцами-отцами.

Поскольку февраль в этом году объявлен месяцем пап, то и за звание «самого-самого» будут бороться только заслуженные самцы-отцы,сообщает пресс-служба зоопарка.

Отдать голос понравившемуся участнику жители Екатеринбурга и любые желающие могут при помощи сайта зоопарка или инстаграмм-аккаунта заведения. 23 февраля будут подведены итоги голосования.

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