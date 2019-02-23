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Posted 23 февраля 2019, 11:51

Published 23 февраля 2019, 11:51

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Силовые ведомства взяли под контроль дело ветерана МВД из Нижнего Тагила

23 февраля 2019, 11:51
Прокуратура Свердловской области и лично начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров взяли на контроль дело 80-летнего ветерана МВД. Судебные приставы говорят, что пенсионер виноват в сложившейся ситуации сам.

Прокуратура Свердловской области начал проверку по делу ветерана МВД Юрия Бодрова. Об этом корреспонденту TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ведомства. Напомним, Юрий Константинович платит алименты своей бывшей жене после её смерти. Сбербанк России, как и Федеральная служба судебных приставов (ФССП), рекомендовал мужчине обратиться в суд для решения этого вопроса.

Исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу взыскателя – супруги должника было возбуждено в ноябре 2016 года, судебным приставом-исполнителем было установлено, что должник является получателем пенсии МВД, было вынесено постановление об обращении взыскания на пенсию должника. В ноябре 2016 года исполнительное производство окончено направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей. Информация о смерти взыскателя судебному приставу-исполнителю не поступала, рассказали TagilCity.ru в ФССП.

По словам судебных приставов, для того, чтобы взыскания с Юрия Константиновича прекратились автоматически, он должен был уведомить ФССП о смерти бывшей жены. Ветеран норм ст. 50 ФЗ «Об исполнительном производстве» не знал, соответствующие документы не отправил.

Все юридически значимые факты, в том числе о смерти взыскателя, должнику необходимо сообщать судебному приставу-исполнителю немедленно. В конкретном случае должник своим правом в соответствии со ст. 50 Федерального закона 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не воспользовался, тем самым лишил пристава возможности принять своевременно процессуальное решение и направить запрос для установления факта смерти взыскателя.

Теперь ФССП рекомендует мужчине обратиться к тому приставу, который работал с этим делом, для отмены вынесенного ранее решения.

Гражданину необходимо обратиться с документами, подтверждающими смерть взыскателя к судебному приставу-исполнителю для отзыва постановления об обращении взыскания на пенсию.

Ранее в Сбербанке корреспондента TagilCity.ru заверили, что списанные после кончины супруги деньги, Юрию Бодрову вернут – ему необходимо лишь написать соответствующее заявление регулятору. Однако, ФССП уверяет, что мужчине придётся обращаться вновь в суд.

Чтобы вернуть денежные средства, списанные со счета должника с момента смерти взыскателя, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд.

Юрий Константинович в свою очередь надеется на помощь главы Нижнетагильской полиции Ибрагима Абдулкадырова в решении бюрократических вопросов.

Я надеюсь, Ибрагим Абабакарович поставит точку в этом деле. Я не могу только понять, на кого мне писать заявление в суд о возврате денежных средств – на покойную супругу или Сбербанк?

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