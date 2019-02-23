Силовые ведомства взяли под контроль дело ветерана МВД из Нижнего Тагила

Исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу взыскателя – супруги должника было возбуждено в ноябре 2016 года, судебным приставом-исполнителем было установлено, что должник является получателем пенсии МВД, было вынесено постановление об обращении взыскания на пенсию должника. В ноябре 2016 года исполнительное производство окончено направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей. Информация о смерти взыскателя судебному приставу-исполнителю не поступала, рассказали TagilCity.ru в ФССП.