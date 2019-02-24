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Posted 24 февраля 2019,, 10:39

Published 24 февраля 2019,, 10:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Две девочки за сутки попали в ДТП в Екатеринбурге

24 февраля 2019, 10:39
23 февраля в Екатеринбурге в разное время были сбиты два ребенка: 6-летняя и 9-летняя девочки.

Утром 23 февраля 6-летняя девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля на улице Шейнкмана возле дома №90. В этот момент ВАЗ-21124 направлялся по дороге в сторону улицы Куйбышева. Водитель применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. С закрытой черепно-мозговой травмой несовершеннолетняя была госпитализирована. По информации ОТВ, ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля, в котором находилась его мать.

Вечером 23 февраля на улице Бардина женщина за рулем автомобиля марки BMW Х6 сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнюю девочку. По предварительным данным, женщина остановилась, чтобы пропустить пешеходов, а затем продолжила движение, не заметив, что на проезжую часть вышла девочка. По словам самой автолюбительницы, обзор ей закрыла машина, которая остановилась рядом. Несовершеннолетняя получила ушиб и гематому бедра и была доставлена в больницу.

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#Транспорт#Новости УрФО#Дети#ДТП#Наезд#Несовершеннолетние#Екатеринбург
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