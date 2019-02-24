Две девочки за сутки попали в ДТП в Екатеринбурге

Вечером 23 февраля на улице Бардина женщина за рулем автомобиля марки BMW Х6 сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнюю девочку. По предварительным данным, женщина остановилась, чтобы пропустить пешеходов, а затем продолжила движение, не заметив, что на проезжую часть вышла девочка. По словам самой автолюбительницы, обзор ей закрыла машина, которая остановилась рядом. Несовершеннолетняя получила ушиб и гематому бедра и была доставлена в больницу.