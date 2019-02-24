Житель Екатеринбурга делает бесплатные ремонты для ветеранов и инвалидов

С сентября 2018 года Антон Савчук вместе с тремя активистами помогают ветеранам. Они закупают краски, обои, ламинат и другие строительные материалы на свои деньги, чтобы сделать ремонты в квартирах пенсионеров. За 6 месяцев молодые люди сделали уже три ремонта.