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Posted 24 февраля 2019,, 10:28

Published 24 февраля 2019,, 10:28

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Екатеринбурга делает бесплатные ремонты для ветеранов и инвалидов

24 февраля 2019, 10:28
Екатеринбуржец Антон Савчук и три активиста помогают ветеранам Великой Отечественной войны. Молодые люди делают ремонты.

С сентября 2018 года Антон Савчук вместе с тремя активистами помогают ветеранам. Они закупают краски, обои, ламинат и другие строительные материалы на свои деньги, чтобы сделать ремонты в квартирах пенсионеров. За 6 месяцев молодые люди сделали уже три ремонта.

Эта идея у меня появилась давным-давно, я решил организовать это всё, это ведь классно, рассказал Антон.

За добрые дела Антон был награжден в декабре 2018 года. В Колонном зале дома Севастьянова организатора ремонтов наградили орденом Святой Екатерины.

До конца 2019 года ребята планируют навести порядок еще в трех квартирах. Активист мечтает найти спонсора, с помощью которого помощь могли бы получить большее количество инвалидов и ветеранов, сообщает ОТВ.

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#Общество#Новости УрФО#Ветераны#Помощь#Инвалиды#Ремонт#Екатеринбург
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