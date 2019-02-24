Житель Екатеринбурга делает бесплатные ремонты для ветеранов и инвалидов

Posted 24 февраля 2019,, 10:28
Published 24 февраля 2019,, 10:28
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
С сентября 2018 года Антон Савчук вместе с тремя активистами помогают ветеранам. Они закупают краски, обои, ламинат и другие строительные материалы на свои деньги, чтобы сделать ремонты в квартирах пенсионеров. За 6 месяцев молодые люди сделали уже три ремонта.
Эта идея у меня появилась давным-давно, я решил организовать это всё, это ведь классно, рассказал Антон.
За добрые дела Антон был награжден в декабре 2018 года. В Колонном зале дома Севастьянова организатора ремонтов наградили орденом Святой Екатерины.
До конца 2019 года ребята планируют навести порядок еще в трех квартирах. Активист мечтает найти спонсора, с помощью которого помощь могли бы получить большее количество инвалидов и ветеранов, сообщает ОТВ.