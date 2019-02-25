Драка между сотрудниками ДПС и покупателями «Пятёрочки» произошла в Новоуральске

Posted 25 февраля 2019, 03:00
Published 25 февраля 2019, 03:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Вечером 23 февраля на кассе магазина «Пятёрочка» у одной из покупательниц продавцы обнаружили бутылку алкоголя, которую женщина пыталась украсть. На предложение оплатить товар она ответила отказом и начала бить другие бутылки о пол.
Продавцы попытались остановить дебоширку, но за неё вступились трое знакомых мужчин. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, на вызов прибыл экипаж ДПС, находившийся поблизости. Они пытались удерживать зачинщиков, применив к ним физическую силу.
Сотрудники ГИБДД пытались насильно удержать этих покупателей в магазине. Одному парню очень сильно надо было выйти, его тоже не пускали. Потом применили физическую силу. Одного толкали об шкафы, а второго повалили на пол. Он кричал, что у него перелом, но я видел только, что у него нога в крови. На парня, который начал снимать, тоже напали, пытались забрать телефон,рассказал очевидец драки по имени Евгений.
Версию произошедшего со стороны полиции озвучил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он подтвердил информацию, которую сообщили сотрудники магазина, передаёт E1.ru.
Все трое — местные жители, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, к уголовной. Всем троим, удалось избежать посещения мест лишения свободы. Двоих из них доставили в отдел полиции и поместили в камеру для административно задержанных. Сегодня, 24 февраля, из полиции их доставили в суд. Представители руководства торговой точки предоставят завтра документы о причиненном ущербе. По данному факту руководством полиции Новоуральске назначена служебная проверка, которая и даст оценку действиям наряда ГИБДД,сообщил полковник Горелых.
Напомним, в этот же день в Екатеринбурге в гипермаркете «Окей» произошёл конфликт между покупателями и охранником, который также закончился потасовкой и вызовом полиции.