Драка между сотрудниками ДПС и покупателями «Пятёрочки» произошла в Новоуральске

Сотрудники ГИБДД пытались насильно удержать этих покупателей в магазине. Одному парню очень сильно надо было выйти, его тоже не пускали. Потом применили физическую силу. Одного толкали об шкафы, а второго повалили на пол. Он кричал, что у него перелом, но я видел только, что у него нога в крови. На парня, который начал снимать, тоже напали, пытались забрать телефон,рассказал очевидец драки по имени Евгений.