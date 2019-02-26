Свердловчане получат 2,2 млрд рублей компенсации за услуги ЖКХ

Posted 26 февраля 2019,, 02:30
Published 26 февраля 2019,, 02:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Областной стандарт предусматривает предоставление субсидий тем гражданам, которые тратят на оплату услуг ЖКХ максимально допустимую долю из доходов семьи. При этом размеры стандартов различны для каждого муниципального образования и устанавливаются для всех групп получателей субсидий.
В тех муниципалитетах, где нет подлежащих капремонту многоквартирных домов, размер областного стандарта будет иметь нулевые значения. По стоимости коммунальных услуг размер стандарта на протяжении всего года будет одинаков только в тех муниципалитетах, где нормативы на отопление установлены с учетом отопительного периода 12 месяцев,подчеркнул министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В сравнении с 2018 годом размер стандартов вырос от 2 до 5%, что позволит гражданам получить компенсацию общей суммой более 2,2 млрд рублей. Для граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума она составляет 12%, для иных потребителей – 22%, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.