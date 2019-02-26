Свердловчане получат 2,2 млрд рублей компенсации за услуги ЖКХ

В тех муниципалитетах, где нет подлежащих капремонту многоквартирных домов, размер областного стандарта будет иметь нулевые значения. По стоимости коммунальных услуг размер стандарта на протяжении всего года будет одинаков только в тех муниципалитетах, где нормативы на отопление установлены с учетом отопительного периода 12 месяцев,подчеркнул министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.