Уральский клинический центр Тетюхина в Нижнем Тагиле может закрыться через три месяца

Posted 26 февраля 2019, 11:00
Published 26 февраля 2019, 11:00
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Коллектив уникального медицинского учреждения обратился за помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В письме главе Среднего Урала около 300 сотрудников центра просят оказать содействие УКЛРЦ. По мнению специалистов лечебно-реабилитационного центра, министерство здравоохранения Свердловской области, снизив плановое задание по операциям по ОМС на 25%, способствует погружению учреждения в ситуацию кризиса. В дальнейшем такая ситуация приведет к закрытию центра.
Уважаемый Евгений Владимирович, просим Вашего вмешательства, от которого зависит здоровое будущее тысяч жителей Свердловской области, а также надежды на завтрашний день медицинского персонала Уральского клинического центра, говорится в письме.
На 2019 год у учреждения отсутствует задание по государственному контракту, сообщает АН «Между строк».