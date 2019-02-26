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Posted 26 февраля 2019, 11:00

Published 26 февраля 2019, 11:00

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Уральский клинический центр Тетюхина в Нижнем Тагиле может закрыться через три месяца

26 февраля 2019, 11:00
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, построенный экс-совладельцем ВСМПО-Ависма Владиславом Тетюхиным в Нижнем Тагиле, может прекратить свою деятельность в течение трех месяцев.

Коллектив уникального медицинского учреждения обратился за помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В письме главе Среднего Урала около 300 сотрудников центра просят оказать содействие УКЛРЦ. По мнению специалистов лечебно-реабилитационного центра, министерство здравоохранения Свердловской области, снизив плановое задание по операциям по ОМС на 25%, способствует погружению учреждения в ситуацию кризиса. В дальнейшем такая ситуация приведет к закрытию центра.

Уважаемый Евгений Владимирович, просим Вашего вмешательства, от которого зависит здоровое будущее тысяч жителей Свердловской области, а также надежды на завтрашний день медицинского персонала Уральского клинического центра, говорится в письме.

На 2019 год у учреждения отсутствует задание по государственному контракту, сообщает АН «Между строк».

#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Евгений Куйвашев#Минздрав#Владислав Тетюхин
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