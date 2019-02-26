Уральский клинический центр Тетюхина в Нижнем Тагиле может закрыться через три месяца

Коллектив уникального медицинского учреждения обратился за помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В письме главе Среднего Урала около 300 сотрудников центра просят оказать содействие УКЛРЦ. По мнению специалистов лечебно-реабилитационного центра, министерство здравоохранения Свердловской области, снизив плановое задание по операциям по ОМС на 25%, способствует погружению учреждения в ситуацию кризиса. В дальнейшем такая ситуация приведет к закрытию центра.