57% тагильчан считают физическое наказание эффективным методом воспитания

Больше половины опрошенных сами в детстве испытывали на себе насилие – и дома, и на улице. Большинство из них, получив эмоциональную травму, проецирует такой тип воспитания на своих детях, подчинённых и близких. И поверьте, такие люди сами страдают от этого. Негативные воспоминания уходят в бессознательное и уже во взрослом возрасте переносятся на тех, кто младше и слабее, говорит Винокуров.