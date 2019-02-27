Депутат Екатеринбурга Колесников пояснил свое высказывание о педофилах

Посыл был такой, что большинство жутких преступлений в отношении несовершеннолетних совершается не маньяками, а по причине людей в пьяном состоянии и так далее. У нас просто столько маньяков нет. А то, что педофилы — это, безусловно, маньяки и преступники — это не обсуждается. Вот, о чём шла речь, рассказал Колесников в эфире радиостанции «Говорит Москва».