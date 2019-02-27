Нарушения закона выявлены после падения глыбы на пенсионерку с мэрии Екатеринбурга

Прокуратура провела проверку по факту падения на пожилую женщину ледяной глыбы со здания администрации Екатеринбурга. Ведомство выявило ряд нарушений в уборке снега с крыши здания.