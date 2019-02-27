tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2019, 08:07

Published 27 февраля 2019, 08:07

Modified 17 сентября 2022, 15:50

Updated 17 сентября 2022, 15:50

Нарушения закона выявлены после падения глыбы на пенсионерку с мэрии Екатеринбурга

27 февраля 2019, 08:07
Прокуратура провела проверку по факту падения на пожилую женщину ледяной глыбы со здания администрации Екатеринбурга. Ведомство выявило ряд нарушений в уборке снега с крыши здания.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений в адрес виновных лиц. К ответственности привлечены мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и руководитель отвечающего за обслуживание здания МКУ Игорь Яранцев, сообщает Е1.ru.

Напомним, 23 февраля со здания администрации Екатеринбурга на пожилую пенсионерку упала глыба льда. Женщина была доставлена в травматологию, где ей наложили швы и сделали прививку от столбняка.

Материалы по теме
Момент падения глыбы льда со здания мэрии Екатеринбурга на пенсионерку попал на видео
#Общество#Новости УрФО#Прокуратура#Пострадавшая#Представления#Александр Высокинский#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное