Строительство нескольких медучреждений начнется в Свердловской области в 2019 году

В 2019 году в Свердловской области планируется строительство нескольких медучреждений. В Нижнем Тагиле запланировано строительство многопрофильного стационара и поликлиники для оказания медпомощи детям.

В этом году начнет работу роддом в Верхней Пышме и детская поликлиника в Красноуфимске. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области. Верхняя Пышма занимает первое место в регионе по рождаемости, и открытие перинатального центра позволит создать современную систему помощи новорожденным. Стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд рублей. В Красноуфимске идет строительство поликлиники для детей со стационаром на 15 мест. Также в регионе строятся вертолетные площадки, на которые из казны выделено 35 млн рублей. В планах - строительство многопрофильного стационара и поликлиники в Нижнем Тагиле для оказания медицинской помощи детям. Также запланировано строительство медучреждений в Кировграде, Серове, Артемовском, вторая очередь областного противотуберкулезного диспансера, центра медицины катастроф и операционного корпуса областной клинической больницы №1. С 2018 года из бюджета Свердловской области было выделено 802 млн рублей на капремонты учреждений здравоохранения. Деньги направлены на приведение в порядок 290 объектов, сообщает департамент информолитики Свердловской области.