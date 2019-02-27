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Posted 27 февраля 2019, 16:31

Published 27 февраля 2019, 16:31

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Строительство нескольких медучреждений начнется в Свердловской области в 2019 году

27 февраля 2019, 16:31
В 2019 году в Свердловской области планируется строительство нескольких медучреждений. В Нижнем Тагиле запланировано строительство многопрофильного стационара и поликлиники для оказания медпомощи детям.

В этом году начнет работу роддом в Верхней Пышме и детская поликлиника в Красноуфимске. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.

Верхняя Пышма занимает первое место в регионе по рождаемости, и открытие перинатального центра позволит создать современную систему помощи новорожденным. Стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд рублей.

В Красноуфимске идет строительство поликлиники для детей со стационаром на 15 мест. Также в регионе строятся вертолетные площадки, на которые из казны выделено 35 млн рублей.

В планах - строительство многопрофильного стационара и поликлиники в Нижнем Тагиле для оказания медицинской помощи детям. Также запланировано строительство медучреждений в Кировграде, Серове, Артемовском, вторая очередь областного противотуберкулезного диспансера, центра медицины катастроф и операционного корпуса областной клинической больницы №1.

С 2018 года из бюджета Свердловской области было выделено 802 млн рублей на капремонты учреждений здравоохранения. Деньги направлены на приведение в порядок 290 объектов, сообщает департамент информолитики Свердловской области.

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