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Posted 27 февраля 2019, 12:45

Published 27 февраля 2019, 12:45

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Управляющий екатеринбургской фирмы приговорен к семи годам за коммерческий подкуп

27 февраля 2019, 12:45
В Екатеринбурге временный управляющий ООО «Золотая Горка» приговорен к 7,5 годам за коммерческий подкуп.

Управляющий принимал участие в деле о банкротстве предприятия и создал условия для того, чтобы директор ООО «Золотая Горка» заплатил 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа за составление документации, согласно которой фирма не имела средств для покрытия расходов в процедуре банкротства. Осужденный пообещал, что не будет поддерживать поданное им в суд ходатайство об отстранении директора предприятия.

Управляющий планировал получить от директора фирмы четыре миллиона рублей. Суд приговорил мужчину к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима. Кроме того, осужденный не сможет занимать определенные должности в течение двух лет после освобождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Колония#Подкуп
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