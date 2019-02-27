Управляющий екатеринбургской фирмы приговорен к семи годам за коммерческий подкуп

Posted 27 февраля 2019, 12:45
Published 27 февраля 2019, 12:45
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Управляющий принимал участие в деле о банкротстве предприятия и создал условия для того, чтобы директор ООО «Золотая Горка» заплатил 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа за составление документации, согласно которой фирма не имела средств для покрытия расходов в процедуре банкротства. Осужденный пообещал, что не будет поддерживать поданное им в суд ходатайство об отстранении директора предприятия.
Управляющий планировал получить от директора фирмы четыре миллиона рублей. Суд приговорил мужчину к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима. Кроме того, осужденный не сможет занимать определенные должности в течение двух лет после освобождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.