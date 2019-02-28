Два человека насмерть отравились угарным газом под Екатеринбургом

По факту смерти двух человек в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ч 3. ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинением смерти двум или более лицам», сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.