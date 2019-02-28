tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2019, 15:09

Published 28 февраля 2019, 15:09

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Два человека насмерть отравились угарным газом под Екатеринбургом

28 февраля 2019, 15:09
Мужчина и женщина в поселке Рудный под Екатеринбургом скончались, по предположительной версии, от отравления угарным газом. Следственный комитет начал проверку.

Умерших нашли 28 февраля в квартире, где они проживали. По предварительной версии, они отравились угарным газом, в результате чего скончались. Предположительно, скопление газа образовалось в результате неисправности внутридомового оборудования.

По факту смерти двух человек в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ч 3. ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинением смерти двум или более лицам», сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Отравление#Угарный газ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика