Два года колонии грозит заведующей ФАП в Невьянске за взятку и ложный больничный

67-летняя заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Невьянске подозревается в совершении служебного подлога и получении взятки. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Следствие считает, что в январе 2019 года заведующая ФАП поселка Вересковый ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» оформила лист нетрудоспособности жителю города, внеся в документ заведомо ложные сведения. За данную услугу женщина получила две тысячи рублей. Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подозреваемой и направила материалы в Невьянский городской суд. Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 292 и части 1 статьи 291.2 УК РФ. Санкции данных статей предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.