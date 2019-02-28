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Posted 28 февраля 2019, 05:58

Published 28 февраля 2019, 05:58

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Два года колонии грозит заведующей ФАП в Невьянске за взятку и ложный больничный

28 февраля 2019, 05:58
67-летняя заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Невьянске подозревается в совершении служебного подлога и получении взятки. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Следствие считает, что в январе 2019 года заведующая ФАП поселка Вересковый ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» оформила лист нетрудоспособности жителю города, внеся в документ заведомо ложные сведения. За данную услугу женщина получила две тысячи рублей.

Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подозреваемой и направила материалы в Невьянский городской суд. Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 292 и части 1 статьи 291.2 УК РФ. Санкции данных статей предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Уголовное дело#Невьянск#Взятка#Подлог
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