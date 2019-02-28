Жительница Нижнего Тагила убила ревнивого сожителя 27 ударами ножа

Полицейские обнаружили труп 68-летнего мужчины в одном из домов по улице Правды в Нижнем Тагиле в сентябре 2018 года. У погибшего были множественные колото-резаные раны туловища, шеи, головы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ), по которой тагильчанке грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально психологи установили, что женщина в момент совершения преступления находилась в состоянии аффекта. Следователи этому не поверили и смогли опротестовать результаты экспертизы.