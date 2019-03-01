Минстрой предложил жильцам аварийного жилья брать ипотеку для расселения

Posted 1 марта 2019, 01:00
Published 1 марта 2019, 01:00
Modified 29 ноября, 17:20
Updated 29 ноября, 17:20
Ипотека в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет не выше 6%. Минстрой предлагает субсидировать первоначальный взнос и возмещать проценты по ипотеке в пределах ключевой ставки.
К 2024 году планируется расселить 530,9 тысячи россиян из жилья общей площадью 9, 54 миллиона кв. м.
Банки предложили распространить на готовую недвижимость льготную ипотеку для семей с несколькими детьми, пишут «Новые известия».