tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2019, 01:00

Published 1 марта 2019, 01:00

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

Минстрой предложил жильцам аварийного жилья брать ипотеку для расселения

1 марта 2019, 01:00
Согласно нацпроекту в России к 2024 году из аварийного жилья будут расселены 530,9 тысячи человек. В Минстрое предложили сделать ипотечные кредиты одним из способов расселения.

Ипотека в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет не выше 6%. Минстрой предлагает субсидировать первоначальный взнос и возмещать проценты по ипотеке в пределах ключевой ставки.

К 2024 году планируется расселить 530,9 тысячи россиян из жилья общей площадью 9, 54 миллиона кв. м.

Банки предложили распространить на готовую недвижимость льготную ипотеку для семей с несколькими детьми, пишут «Новые известия».

#Экономика#Аварийное жилье#Минстрой#Ипотека#Расселение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика