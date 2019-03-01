Минстрой предложил жильцам аварийного жилья брать ипотеку для расселения

Согласно нацпроекту в России к 2024 году из аварийного жилья будут расселены 530,9 тысячи человек. В Минстрое предложили сделать ипотечные кредиты одним из способов расселения.

Ипотека в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет не выше 6%. Минстрой предлагает субсидировать первоначальный взнос и возмещать проценты по ипотеке в пределах ключевой ставки. К 2024 году планируется расселить 530,9 тысячи россиян из жилья общей площадью 9, 54 миллиона кв. м. Банки предложили распространить на готовую недвижимость льготную ипотеку для семей с несколькими детьми, пишут «Новые известия».